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Вторник, 15 июня 2021, 11:25 мск

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«Байден, конечно, согласился»: македонский премьер пригласил президента США посетить Скопье

Фото: официальный аккаунт премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева в социальных сетях

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе встретился с президентом США Джо Байденом. В интервью македонскому агентству МИА, Заев заявил, что это была короткая, но очень важная встреча, в ходе которой «он услышал ряд обнадеживающих слов и обещание [главы Белого Дома] посетить Западные Балканы».

«Мы говорили, прежде всего, о нашем энергетическом сотрудничестве в рамках американо-греческо-македонского газового проекта '«Александрополис», а также о предстоящем визите Байдена на Западные Балканы. Я воспользовался возможностью пригласить его в Скопье, и он, конечно же, согласился», – заявил Заев.

Как сказал македонский премьер, Байден уверил его в том, что он хорошо знает балканский регион, располагающий полной поддержкой США.

По оценке Заева, это была «действительно приятная беседа двух стран – стратегических партнеров, разделяющих общие ценности, принципы демократии, прогресса и всего, что означает качественную жизнь в Северной Македонии».

«США на деле поддерживали нас все эти 30 лет независимости, и важно, чтобы эта поддержка продолжалась», – подытожил он.

Брюссель, Кирилл Борщев

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