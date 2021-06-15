В Хорватии на дне Адриатического моря обнаружен древний город

В Хорватии в 70 км от острова Kорчула на дне Адриатического моря обнаружен город эпохи неолита, который, согласно расчетам археологов, был построен в 4500 году до нашей эры, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, населенный пункт построен по архитектурному плану. В пользу этой версии свидетельствует его форма в виде семиугольника. Помимо построек, водолазы обнаружили каменные ножи, посуду, украшенную резьбой и алой краской.

Подводный город находится на глубине 4,5 метра. Историки полагают, что изначально населенный пункт был на суше, но со временем оказался затоплен, а морская вода помогла его законсервировать.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 15.06.21

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