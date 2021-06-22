Черногория отправила косовским боевикам партию вакцины от коронавируса

Правительство Черногории отправило 400 доз вакцины против коронавируса Силам безопасности Косово. Об этом сообщил «министр обороны» самопровозглашенной республики Aрменд Mеxай. По его словам, эти партнёрские отношения внесут вклад в установление мира, стабильности и процветания в регионе.

«Сегодня для меня было особым удовольствием принять пожертвование от министерства обороны Черногории, которое ценно не только потому, что дорого стоит, но и потому что это знак поддержки в кризисные времена от наших черногорских друзей и партнёров. Этот акт и другие наши проекты стали результатом близкого двустороннего сотрудничества с черногорской коллегой Оливерой Иньяц», – заявил Меxай.

Стоит отметить, что самопровозглашенная республика Косово, согласно международному праву и Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, не имеет права формировать свою армию, однако на протяжении долгого времени Силы безопасности Косово, изначально сформированные из Армии освобождения Косово, которую в Сербии считают террористической организацией, преобразовываются в регулярную армию и участвуют в военных учениях НАТО, а также получают военную технику и снаряжение от европейских стран и США.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

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