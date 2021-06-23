Глава МИД Хорватии назвал условие вступления Сербии в ЕС

Официальный Белград для вступления в Евросоюз должен признать геноцид мусульманского населения в Сребренице в 1995 году. Об этом заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. По его словам, Сербии на пути в ЕС «необходимо продемонстрировать желание соответствовать всем необходимым критериям».

«В этом смысле мы смотрим на верховенство закона, проблему пропавших без вести лиц, права жертв войны, судебное преследование за военные преступления, сотрудничество с Международным уголовным судом и признание геноцида в Сребренице», – сказал Грлич Радман, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Такое заявление глава МИД Хорватии сделал на заседании межправительственной конференции Совета ЕС, на котором обсуждалось присоединение Сербии и Черногории к Евросоюзу.

Стоит отметить, что в Сербии геноцид мусульман на территории Сребреницы во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговины не признают. Армия Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича зашла в город 11 июля 1995 года, чтобы защитить мирное сербское население от бандформирований боснийских мусульман, которые обосновались в демилитаризованной зоне Сребреницы и терроризировали местных жителей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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