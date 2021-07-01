97% обвинений сняты: Гаагский суд вынес приговор экс-руководителям Службы госбезопасности Сербии

Бывший начальник Службы государственной безопасности Сербии Йовица Станишич и его заместитель Франко Симатович приговорены к 12 годам тюремного заключения. Такое решение принял Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге, отклонив 97% инкриминируемых им обвинений.

Как пишет «Балканист.ру», Станишич и Симатович обвинялись в совершении целого ряда военных преступлений, в том числе, причастности к убийствам во время боевых действий на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины в 1991-1995 гг. Однако доказать причастность подсудимых к данным преступлениям прокуратура не смогла. Суд признал бывших руководителей сербских спецслужб виновными только в содействии совершению военных преступлений, совершенных в городе Босански Шамац.

Издание обращает внимание, что Станишич и Симатович оказались на скамье подсудимых уже во второй раз. В 2013 году Гаагский трибунал полностью оправдал обоих офицеров. Однако обвинение подало жалобу, и в декабре 2015 года апелляционная инстанция отменила приговор и начала новое судебное разбирательство.

Адвокат Симатовича Михайло Бакрач заявил, что не удовлетворен приговором, и рассчитывал на повторное оправдание. «Я не доволен тем, что он осужден, но я удовлетворен тем, что математически 97% обвинений были сняты. Он осужден только на основании трех процентов обвинительного заключения. Не доказан и совместный преступный сговор, касательно преступлений на территории муниципалитетов Хорватии», – сказал Бакрач.

По его словам, обвиняемые были осуждены только потому, что знали о преступных намерениях участников совместного преступного сговора, в то время как судебная комиссия не нашла доказательств обвинений в том, что они «командовали и руководили чем-либо».

Известный сербский адвокат Тома Фила назвал процесс бессмысленным. «Они осуждены только потому, что знали о совершении каких-то преступлений. И в этом, согласно приговору, заключалась их помощь [в совершении преступлений], что бессмысленно», – сказал он.

Юрист ожидает, что адвокаты осужденных подадут жалобу на решение суда. Скорее всего, то же самое сделает сторона обвинения, в гневе покинувшая зал заседания, так как «все обвинение развалилось».

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 01.07.21

В Сербии скончался последний узник хорватского концлагеря Ясеновац. / «Мы отрубим тебе голову…» Бывший спецпредставитель США заявил об угрозах в свой адрес. / Сборная Хорватии на Евро-2020 пропагандировала фашизм. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»