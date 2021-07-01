Болгария подтвердила планы перехода на евро в 2024 году

Болгария намерена придерживаться плана по введению евро в качестве внутренней валюты с 1 января 2024 года. Все расчеты будут осуществляться в евро без какого-либо переходного периода, сразу после присоединения страны к еврозоне.

Как сообщает Reuters, Болгария вместе с Хорватией в июле прошлого года была допущена к Европейскому механизму валютных курсов (ERM-2), что является предварительным этапом для принятия евро в качестве валюты в течение последующих трех лет.

Согласно опубликованному вчера проекту национального плана по вступлению Болгарии в еврозону, граждане смогут использовать лев и расплачиваться им в течение месяца с момента введения единой валюты.

«Введение евро планируется без переходного периода. Дата введения евро будет совпадать с его принятием в качестве официальной платежной единицы», – говорится в совместном заявлении Центробанка и министерства финансов Болгарии.

Предполагается, что проект национального плана должен получить одобрение правительства после публичных слушаний.

Болгария является одной из стран ЕС с наименьшими долгами. Её бюджетный дефицит в прошлом году составил всего три процента от экономического производства, вопреки увеличенным расходам на сглаживание экономических последствий пандемии коронавируса, отмечает агентство Tanjug.

София, Кирилл Борщев

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