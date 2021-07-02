Под внешним управлением Запада: Черногория движется к краху

Черногория движется к катастрофе под внешним управлением Запада. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат черногорского парламента от блока «Демократический фронт», глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич. По его словам, премьер-министр страны Здравко Кривокапич продолжает курс президента Мило Джукановича, хотя в рамках предвыборной кампании заявлял о намерении изменить политику официальной Подгорицы.

Как считает Кнежевич, испортив отношения с Сербией и Россией, Черногория падает в экономическую пропасть. Ситуация усугубляется миллиардным долгом перед Китаем за строительство автомагистрали. При этом ни НАТО, ни ЕС не намерены решать проблемы Подгорицы, но зато пообещали премьер-министру Кривокапичу, что страна войдет в Евросоюз уже в 2024 году. Очевидно, именно этим и объясняются все действия премьера и кабинета министров.

«Кроме того, его кабмин выступил организатором очередного гей-парада в Черногории. По мнению правительства, оно взяло на себя такую обязанность, подключившись к процессу евроинтеграции. Наше правительство формировали западные посольства, и они дали нашему правительству приказ участвовать в гей-параде», – цитирует политика «Балканист.ру».

По его словам, Запад буквально диктует черногорским министрам их действия. «Это происходит по телефону: вы должны сегодня быть там и там, чтобы мы потом приветствовали это событие, в котором вы участвовали. Несколько дней назад министр финансов Черногории Милойко Cпайич – советник Здравко Кривокапича и неформальный премьер-министр – заявил, что поддержит закон, разрешающий гей- парам усыновлять детей. Я считаю, что Запад тем самым стремится разрушить традиционные связи и ценности нашего народа, чтобы потом навязать собственные. Я боюсь, что, если во внешней политике Черногории не будет поворота, основанного на оздоровлении отношений с Россией и Сербией, это приведёт к ещё более катастрофическим результатам, нежели в прошлом году», – сказал Кнежевич.

Москва – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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