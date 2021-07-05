Венгрия подарила Боснии и Герцеговине 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса

Сегодня утром в международном аэропорту Сараево приземлился транспортный самолет, доставивший 200 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса «Синофарм», которые по решению правительства Венгрии были пожертвованы для вакцинации граждан Боснии и Герцеговины (БиГ).

Партию вакцины доставил лично министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. В аэропорту его приветствовали председатель Совета министров БиГ Зоран Тегельтия и федеральный премьер-министр Фадил Новалич.

Тегельтия заявил, что это крупнейшее разовое пожертвование вакцины для Боснии и Герцеговины на сегодняшний день, и поблагодарил правительство Венгрии и Петера Сийярто от имени Совета министров БиГ и граждан страны.

После передачи пожертвования Сийярто отправился в Восточное Сараево на встречу с президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович и сербским представителем в Президиуме БиГ Милорадом Додиком.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 05.07.21

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