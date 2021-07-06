В Черногории подорожал бензин: литр топлива стоит около 120 рублей

С сегодняшнего дня в Черногории подорожали все виды топлива. Литр 98 бензина подорожал на три цента и теперь стоит 1,40 евро (121 рубль 70 копеек). За литр 95 бензина придется платить на четыре цента больше, его цена – 1,37 евро (119 рублей 20 копеек). Дизельное топливо теперь стоит на два цента дороже, с сегодняшнего дня им можно заправиться по цене 1,21 евро за литр (105 рублей 20 копеек).

Как сообщило министерство капитальных вложений Черногории, следующий перерасчет будет произведен 19 июля, после чего цены на топливо могут стать ещё выше.

Комментируя ситуацию, Слободан Милатович из Союза работодателей Черногории (UPCG) заявил, что от повышения цен в первую очередь пострадают транспортные компании, но фактически это удар по всей экономике страны. «Нет такого сектора экономики, где расходы на топливо не влияли бы на формирование окончательной цены услуг. Это еще один сбор, который платят черногорские работодатели», – пояснило он, отметив, что в Черногории в последнее время поднялись цены на все товары, а заработная плата граждан осталась прежней.

Как считает Милатович, государство должно принять участие в регулировании цен – «повлиять на снижение акцизов и налогов с продаж на нефть и нефтепродукты, когда на рынке наблюдаются такие негативные тенденции».

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 06.07.21

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