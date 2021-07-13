российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 июля 2021, 16:50 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Турции отмечен резкий рост заболеваемости опасным штаммом коронавируса

В Турции за последнюю неделю зафиксирован троекратный рост случаев заражения штаммом «дельта». Как сообщил глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа, общее число заболевших составило достигло 750.

«По штамму «дельта» число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму «дельта плюс» у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано», -цитирует министра РИА «Новости».

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции достиг максимума в апреле этого года, после чего пошел на спад. С 1 июля в стране полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 13.07.21

Коронавирус снова атакует Балканы. / На парламентских выборах в Болгарии появился новый фаворит. / Албанцы массово бегут из Косово: в крае закрылось 80 школ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Турция

В Турции впервые выявлен штамм дельта-плюс Covid-19

Turkish Airlines возвращается в Екатеринбург: с 1 июля полетят рейсы в Стамбул

Россияне массово отказываются от отдыха внутри страны в пользу Турции

Эксперты рассказали, когда полетят рейсы в Турцию, Болгарию и Грецию и сколько будет стоить отдых

СМИ назвали дату возможного возобновления полетов в Турцию

Турция думает открыть военную базу в Азербайджане

Анкара официально пришла в Закавказье: Турция и Азербайджан закрепили союзнические отношения в Шушенской декларации

Сборная Италии разгромила команду Турции в стартовом матче Евро-2020

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Туризм, Коронавирус из Китая, Турция,