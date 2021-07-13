В Турции отмечен резкий рост заболеваемости опасным штаммом коронавируса

В Турции за последнюю неделю зафиксирован троекратный рост случаев заражения штаммом «дельта». Как сообщил глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа, общее число заболевших составило достигло 750.

«По штамму «дельта» число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму «дельта плюс» у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано», -цитирует министра РИА «Новости».

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции достиг максимума в апреле этого года, после чего пошел на спад. С 1 июля в стране полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 13.07.21

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