По требованию ЕС: черногорские ЗАГСы открывают двери для геев

Завтра, 15 июля, в Черногории вступает в силу закон об однополых браках, который был принят в соответствии с требованиями Евросоюза.

Процедура заключения брака между однополыми партнёрами в Черногории почти не будет отличаться от регистрации традиционного брака. Из неё исключён только один момент: госслужащий, регистрирующий однополый союз, не будет говорить фразу: «A теперь жених может поцеловать невесту».

В свидетельстве о браке однополых партнёров, которое называется «Выписка из регистра гражданского партнёрства между лицами одного пола» брачующиеся названы «партнерами». Для официального заключения союза необходимо присутствие двух свидетелей.

Сотрудники общин муниципалитетов, регистрирующие браки, уже прошли обучение процедуре заключения однополых браков, и завтра смогут приступить к своим обязанностям. Первое время такие браки будут заключаться преимущественно в Подгорице. Реализация прав, предусмотренных законом, будет осуществляться позднее, когда власти Черногории примут соответствующие подзаконные акты.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 14.07.21

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