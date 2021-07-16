Брюссель недоволен планами Сербии отправить посла в Сирию

Решение Белграда вернуть своего посла в Сирию противоречит позиции Брюсселя. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, подчеркнув, что евроинтеграция Сербии предполагает согласие с внешнеполитической линией Евросоюза.

«Позиция ЕС в части нормализации отношений с режимом в Сирии ясна и неизменна. А недавние выборы, организованные сирийским режимом, не могут привести к какой-либо нормализации», – цитирует еврочиновника «Балканист.ру».

Стано считает, что отправка сербского посла в Дамаск подразумевает передачу верительных грамот главе государства, в данном случае – президенту Сирии Башару аль-Асаду, который фигурирует в санкционном списке ЕС и «не обладает демократической легитимностью».

МИД Сербии со своей стороны заявил, что Белград «никогда не разрывал дипломатические отношения с Сирией». «До назначения нового посла в этой стране дипломатические отношения регулировались на уровне временного поверенного в делах, что было обусловлено тогдашней ситуацией с безопасностью в этой стране», – говорится в сообщении сербского внешнеполитического ведомства.

Как отмечает издание, четырехлетний мандат посла Сербии в Сирии Йована Вуясиновича истек в 2013 году. После этого новый посол не был назначен, его функции исполнял поверенный в делах Милан Виятович.

Брюссель – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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