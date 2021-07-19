Черногория стала препятствием для поставок российского оружия в Сербию

Черногория отказалась предоставить свой порт Бар для транзита оружия из России в Сербию, в результате чего Белград был вынужден потратить в 20 раз больше средств, чем было предусмотрено. Об этом сообщил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

Из Бара вооружение предполагалось отправить в Сербию на поезде. «Я дважды просил коллегу, черногорского посла в России Милорада Шчепановича убедить Подгорицу разрешить транзит. Ответ министра обороны Черногории [Оливеры Иньяц] был таков, что мы были вынуждены доставлять технику самолётами, что нам дорого обошлось», – цитирует слова сербского дипломата «Балканист.ру».

Лазански отметил, что, «судя по всему, Черногория стала большей участницей НАТО, чем все остальные», и обратил внимание, что Турция и Болгария, а также другие члены Североатлантического альянса выдали Сербии разрешение на полёты над своими территориями грузовых самолётов с вооружением из России.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 19.07.21

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