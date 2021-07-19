«Требуется женщина из Восточной Европы»: следующим генсеком НАТО может стать экс-президент Хорватии

Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович имеет все шансы стать новым генеральным секретарем НАТО, пишет европейское издание Politico, публикацию которого цитирует РИА «Новости».

По данным СМИ, в штаб-квартире Североатлантического альянса началось обсуждение преемника генсека НАТО Йенса Столтенберга, мандат которого истекает 30 сентября 2022 года. Источники издания, ссылаясь на современные тенденции, заявляют, что новой главой Альянса впервые в его истории может стать женщина. В то же время наблюдатели полагают, что в ситуации продолжающегося противостояния с Россией главой НАТО в качестве «важного сигнала» для Москвы должен стать политик из Восточной Европы.

Одновременно двум условиям удовлетворяет экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, в список претендентов СМИ включены две дамы из Прибалтики – экс-глава Литвы Даля Грибаускайте и действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ожидается, что кандидатуру будущего генсека Североатлантического альянса представят на саммите НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета 2022 года.

Брюссель, Мария Соколова

Брюссель. Другие новости 19.07.21

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