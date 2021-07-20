«Это мошенничество»: Сараево пытается сорвать сербские инфраструктурные проекты

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик назвал «мошенничеством» решение Конституционного суда БиГ о запрете властям Республики Сербской (РС) выдавать Сербии разрешение на строительство гидроэлектростанций «Бук Биела», «Фоча» и «Паунци» на территории сербского энтитета.

«Совершенно очевидно, что концессии были выданы на строительство ГЭС на территории Республики Сербской, этот вопрос не затрагивает ни внешних границ БиГ, ни административных границ между энтитетами», – подчеркнул Додик, комментируя решение суда, принятое по итогам рассмотрения заявления 24-х депутатов парламента БиГ от мусульманских партий, посчитавших, что подобные разрешения должны выдаваться только в Сараево, передает «Балканист.ру».

Лидер сербов Бонии обратил внимание, что мусульманско-хорватская федерация выдала 300 аналогичных концессий, и пообещал подать заявление в прокуратуру на каждого из судей «за нарушение Конституции и злоупотребление своим положением и властью».

Издание отмечает, что строительство ГЭС «Бук Биела» официально началось 17 мая, когда был заложен первый камень. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министры Сербии и Республики Сербской Ана Брнабич и Радован Вишкович, а также министры энергетики и горной промышленности. Уже тогда сараевские политики выражали публичное недовольство совместными проектами Сербии и Республики Сербской.

Как считают юристы, Конституционный суд БиГ в очередной раз вышел за рамки своих полномочий, поскольку имеет право рассматривать вопросы, касающиеся нарушений норм Основного закона БиГ и соответствует ли ему законодательство энтитетов БиГ. Однако решение о выдаче концессии не имеет отношения к Конституции, а также не является законодательным актом: оно представляет собой индивидуальный административный акт.

Это уже не первый случай, когда Конституционный суд БиГ принимает решения, ставящие под угрозу экономическое развитие Республики Сербской. В частности, 23 июня 2021 года этот орган отменил решение Верховного Суда Республики Сербской, согласно которому литовскому банку Ukio Bankas было отказано в претензии на 155 млн боснийских марок (около 80 млн евро) к компании «Бирач», добывающей глинозем для производства алюминия на комбинате «Алумина» в городе Зворник. Предприятие поставляет металл в более чем 45 стран мира и обеспечивает работой несколько тысяч граждан Республики Сербской. Комментируя это решение, премьер-министр сербского энтитета Радован Вишкович заявил, что вердикт суда «может нанести экономический удар не только по комбинату «Алумина» и его партнерам, но и по Республике Сербской и её суверенитету».

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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