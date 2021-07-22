В Сребренице не было геноцида – выводы международной комиссии

Независимая международная комиссия пришла к выводу, что в Сребренице в период с 1992 по 1995 годы не было геноцида. Как говорится в отчете, этот вывод распространяется на ряд убийств, связанных с казнью военнопленных. При этом международные эксперты настаивают, что эти преступления не могут быть истолкованы как геноцид, согласно Римскому праву, – соответственно, заключения Гаагского трибунала не выдержат проверку временем, передает «Балканист.ру».

Историки выяснили, что во время боевых действий в районе Сребреницы 28-я дивизия армии Боснии и Герцеговины «сформировала военную колонну численностью более 12 тысяч военнослужащих» и прорвала оборону боснийских сербов, направляясь к контролируемым мусульманами территориям. После боев с Армией Республики Сербской боснийские войска потеряли примерно пять тысяч человек. При этом эксперты установили, что это считается легитимной военной акцией, и доказали, что среди погибших было несколько сотен гражданских лиц, а не тысяч, как утверждают в Гааге.

«Комиссия не сомневается в преступном характере убийств. Однако невозможно утверждать, что они были совершены с каким-либо иным умыслом, кроме устранения военной угрозы», – подчеркнули представители комиссии.

Эксперты также обратили внимание, что данный мотив не был принят во внимание в Гааге, как и тот факт, что боснийские сербы, проживающие в районе Сребреницы, были объектом мусульманской агрессии и подвергались этническим чисткам. Вместе с тем в своём докладе эксперты обвинили Международный трибунал по бывшей Югославии в предвзятости при ведении судебных процессов над политическими и военными лидерами боснийских сербов и в ошибочной классификации событий в Сребренице – как «геноцида». «Самым ярким примером стал судебный процесс над Радованом Караджичем», – говорится в докладе.

Радован Kараджич, занимавший пост президента Республики Сербской во время гражданской войны, был приговорен к пожизненному заключению «за геноцид» и другие преступления. Работой комиссии, которую инициировало правительство Республики Сербской, руководил израильский историк Гидеон Грейф. Власти мусульмано-хорватской федерации БиГ на всех уровнях отказались сотрудничать с комиссией и оказывать помощь международным экспертам.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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