«Буря» для меня много значит»: чемпионка Олимпиады отпразднует победу в годовщину изгнания сербов из Хорватии

Олимпийская чемпионка по тхеквондо из Хорватии Mатеа Eлич намерена отпраздновать свою победу в годовщину спецоперации «Буря», когда 4 августа 1995 года с территории Хорватии были изгнаны более двухсот тысяч сербов, убито свыше полутора тысяч мирных жителей.

«Я хочу совместить торжества по поводу золотой медали с годовщиной «Бури»! Полагаю, что вернусь домой как раз к этой дате. «Буря» для меня много значит – это особенный день и я бы хотела устроить большой праздник, это была бы честь для меня», – заявила Eлич.

Напомним, 4 августа в Хорватии отмечается как государственный праздник «День победы и отечественной благодарности», в Сербии и Республике Сербской – День траура.

Токио, Катарина Лане

Токио. Другие новости 29.07.21

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