«Геноцид» в Сребренице: сербский член президиума Боснии и Герцеговины пожаловался на себя в прокуратуру

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик направил заявление в прокуратуру БиГ, сообщив, что отрицает геноцид в Сребренице. С 28 июля такие высказывания являются уголовным преступлением, за которое можно получить до 5 лет тюрьмы, при этом минимальный срок наказания для чиновника составляет 3 года заключения.

Додик пояснил, что сделал это сам, «чтобы избавить мусульман, которые могут подвергнуться давлению и требованиям со стороны своих политических лидеров, испытывающих ненависть к сербам, с целью предъявить мне уголовные обвинения». «Чтобы избежать перегрева эмоций и низких страстей на душной политической кухне Сараево, где ненависть к сербам готовится каждый день, я решил сам заявить на себя», – уточнил лидер сербов Боснии.

В то же время Додик призвал сербов, работающих в Агентстве по расследованию и защите БиГ (State investigation and protection agency, SIPA), не выполнять приказы прокуратуры в отношении закона, запрещающего отрицание геноцида. «Я требую от директора SIPA Дарко Чулума не выполнять эти приказы, и чтобы так же поступал каждый серб. Я верю, что хорваты также согласятся действовать аналогично, поскольку нечто подобное скоро произойдет и в отношении них», – заявил политик.

При этом Додик выразил убеждение, что ни один сербский прокурор и судья не будет действовать в соответствии с законом о запрете отрицания геноцида, а власти Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ) будут стремиться защитить каждого гражданина республики. «Я призываю всех жителей Республики Сербской в том случае, когда они узнают о соответствующей деятельности SIPA или разведывательной службы БиГ, информировать местную полицию» – сказал лидер сербов Боснии.

Ранее Додик сообщил, что МВД Республики Сербской не допустит задержания своих сограждан по обвинению в отрицании «геноцида» в Сребренице.

Баня-Лука, Олег Хавич

Баня-Лука. Другие новости 29.07.21

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