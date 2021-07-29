Три балканских государства решили отменить границы

Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама и глава правительства Северной Македонии Зоран Заев подписали соглашение, которое предполагает с 1 января 2023 года свободное передвижение своих сограждан в рамках проекта «мини-шенген», который получил название Open Balkan, передает «Балканист.ру».

«Граждане смогут свободно передвигаться между Белградом и Tираной, и никто их не будет останавливать. Когда мы обсуждали этот проект, мы решили, что важно повернуться от прошлого к будущему, подумать о том, что мы оставим нашим детям. В последние два года между нами выросло взаимное доверие. За нашими действиями стоят интересы всех граждан», – заявил Вучич.

При этом сербский лидер анонсировал конкретные шаги, которые повысят уровень жизни граждан и укрепят экономику. В частности, речь идёт о взаимных скидках на билеты, уменьшении оплаты за проезд по трассам, льготах на проживание в отелях и услуги общепита для граждан трех государств.

Премьер-министр Северной Македонии со своей стороны отметил, что инициатива Open Balkan будет способствовать интеграции региона с Евросоюзом. «Мы хотим достичь прогресса в части таких европейских ценностей, как свобода передвижения людей, обмен капиталами, упрощение товарооборота и оказания услуг. Наша цель – обеспечить беспрепятственное передвижение граждан и товаров через границы. Мы сами приблизимся к Евросоюзу, а не будем ждать его», – сказал Заев.

В свою очередь, премьер-министр Албании призвал все страны региона присоединиться к проекту. «Мы хотим, чтобы как можно больше государств поддержало нашу инициативу. Это принесёт выгоду всем, не только нам. Мы не можем позволить себе терять время, мы уже потеряли века. Пора смотреть в будущее», – заявил Рама.

Лидеры трех государств подписали три меморандума о сотрудничестве, которые касаются упрощения торговли и помощи в чрезвычайных ситуациях.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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