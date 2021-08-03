Глава правительства Черногории и семь министров скрыли от государства свои доходы

Семь министров правительства Черногории во главе с премьером Здравко Кривокапичем нарушили закон о противодействии коррупции. Чиновники будут оштрафованы за сокрытие своих доходов и недвижимости.

По данным Агентства по борьбе с коррупцией, нарушителями признаны министр капитальных инвестиций Младен Боянич, министр обороны Оливера Иньяц, глава Mинздрава Елена Боровинич-Бойович, министр экономического развития Яков Милатович, глава черногорской дипломатии Джордже Радулович, а также Тамара Cрзентич, возглавляющая министерство по вопросам цифрового развития и СМИ, министр экологии и урбанистического планирования Ратко Митрович и руководитель правительства Здравко Кривокапич. Чиновники должны заплатить штрафы в размере 500 евро, хотя максимальное наказание составляет 2 000 евро.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 03.08.21

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