Хорватия препятствует опознанию останков жертв военных конфликтов 1990-х

Хорватия несет ответственность за сокрытие преступлений и воспрепятствование процессу поиска и опознания лиц, пропавших без вести во время военных конфликтов 1990-х годов, несмотря на имеющиеся договоренности Белграда и Загреба о сотрудничестве. Об этом заявил президент Ассоциации сербских беженцев из Хорватии Милойко Будимир.

Выступая на заседании, посвященном 26-й годовщине хорватской операции «Буря», жертвами которой в 1995 году стали тысячи гражданских сербов, член Комиссии по пропавшим без вести лицам при правительстве Сербии Лиляна Крстич со своей стороны подтвердила, что сотрудничество с хорватской стороной замедлилось, хотя Белград предложил способы преодоления существующих проблем. Однако официальный Загреб не захотел принимать помощь от Сербии, даже после того, как в результате землетрясения пострадала хорватская лаборатория, занимающаяся опознанием тел.

По ее данным, из 896 останков Загребского института судебной медицины, 400 совершенно точно принадлежат лицам сербской национальности. Вместе с тем в Хорватии зарегистрировано 36 захоронений, но в этом году были опознаны тела только двух человек. При этом Крстич напомнила, что из 1860 человек, пропавших без вести в Хорватии, 1200 человек были старше 60 лет и 540 были женщины.

Сербские специалисты, занимающиеся выяснением судеб людей, пропавших без вести, считают, странам региона необходимо изменить подход, используемый при опознании тел, потому что нынешний позволяет идентифицировать лишь несколько останков в год, что крайне неэффективно.

Спецпредставитель президента Сербии по решению вопроса о пропавших без вести Веран Матич, в свою очередь, считает, что государство должно извиниться перед семьями граждан за низкую эффективность в поиске пропавших без вести. «Важно, чтобы обе страны – Сербия и Хорватия – приняли стратегические решения о том, как работать в будущем, потому что нынешний подход не даст более 5 или 10 опознаний в год, а это будет очередной болью и преступлением против семей жертв войны», – подчеркнул Матич, выступая на собрании, организованном Ассоциаций семей пропавших без вести и погибших «Слеза».

По его словам, необходимо провести встречу с представителями Института судебной медицины, которые должны объяснить, почему процесс опознания тел идет так медленно.

Спецпредставитель президента Сербии также указал, что необходимо создать новую базу данных ДНК-образцов для поиска и опознания тел пропавших без вести, и для этого нужно обратиться к семьям жертв. Кроме того, необходимо подсчитать точное число неподдающихся опознанию останков и фрагментов тел.

Вместе с тем Матич отметил, что в нынешней ситуации важно привлекать к сотрудничеству международные организации – такие как Международный комитет Красного Креста, который может помочь получить доступ к архивам стран, граждане которых находились в зоне боевых действий.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 04.08.21

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