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Четверг, 5 августа 2021, 14:23 мск

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Власти Северной Македонии объявили режим ЧС

Фото: vlada.mk

В Северной Македонии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с критической ситуацией с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении правительства страны, которое цитирует «Балканист.ру».

Согласно распоряжению кабинета министров, режим ЧС на территории Северной Македонии объявлен «с учетом необходимости рационального использования национальных ресурсов и согласования действий всех заинтересованных органов в связи с участившимися пожарами и с целью предотвращения их распространения».

«Мы пытаемся бороться с пожарами с полной мобилизацией мощностей. Считаем, что это решение вместе с запретом на передвижение в лесах поможет нам в тушении пожаров. Почти 80% пожаров вызваны человеческим фактором», – отметил вице-премьер страны Артан Груби.

Предполагается, что для урегулирования кризисной ситуации будут задействованы вооруженные силы, для всех спецслужб будет разработан экстренный план действий.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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