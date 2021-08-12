Кипр исключил Сербию из «зеленого списка» ковид-безопасных стран

Министерство здравоохранения Кипра исключило Сербию из так называемого «зеленого списка» эпидемиологически безопасных стран, переместив ее в «оранжевый список». Это означает, что всем гражданам Сербии, включая туристов, для въезда на Кипр потребуется негативный ПЦР-тест или подтверждение о пройденной вакцинации от Covid-19.

Вместе с Сербией в «оранжевом списке» Кипра оказалась Хорватия. Помимо балканских стран, небезопасными в плане ковид-безопасности кипрские власти сочли Швецию, Израиль, Ливан и Эстонию.

Напомним, что в начале недели министр туризма Сербии Татьяна Матич заявила, что в августе Европейская комиссия, вероятнее всего, не станет исключать Сербию из «зеленого списка» безопасных стран. По ее словам, у Сербии существуют и отдельные двусторонние договора с отдельными странами Евросоюза об упрощенной процедуре въезда: с Грецией, Венгрией, Хорватией и Словенией. Если Еврокомиссия все же исключит Сербию из «зеленого списка», то, как отметила министр, «условия для въезда в некоторые страны ЕС будут несколько ужесточены».

Причиной тому, что Сербия рискует покинуть список эпидемиологически благополучных стран, стало растущее число заболевших коронавирусом граждан. По последним данным, за прошедшие сутки в Сербии выявлен 921 новый случай заражения. Пятеро пациентов от последствий болезни скончались.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 11.08.21

Сербия решила купить в России пожарные вертолеты. / В Косово перебросят резервные подразделения НАТО. / В Белграде родился первый ребенок из замороженного эмбриона. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»