Сараево нанесло новый удар по Республике Сербской: в розыск объявлен генерал Савчич

Решение суда Боснии и Герцеговине (БиГ) об аресте и объявлении в международный розыск главы Объединения ветеранов Республики Сербской (РС), генерал-лейтенанта в отставке Миломира Савчича стало новым ударом по РС. Как заявил лидер сербов Боснии Милорад Додик, решение «вынесено не только против Савчича, но и против каждого серба в Республике Сербской. Политик заверил, что Баня-Лука окажет генералу всяческую поддержку.

Как пишет «Балканист.ру», обвинение против генерала Савчича было выдвинуто в январе 2020 года. Ему инкриминируют содействие «геноциду» в Сребренице, когда якобы военнослужащие его полка убили более сотни пленных из армии боснийских мусульман в селе Новая Касаба 13 июля 1995 года. Генерал отрицает как свою вину, так и вину подчинённых, подчеркивая, что в тот день находился в 50 км от Новой Касабы – в Трескавице, где его полк отражал наступление Армии БиГ.

Судебный процесс против Савчича был начат в июне 2020 года. У генерала изъяли заграничный паспорт, запретили покидать территорию БиГ и делать любые публичные заявления, касающиеся рассмотрения дела и событий 1995 года.

После указа Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко о введении уголовной ответственности за «отрицание геноцида», Савчич несколько раз комментировал создавшуюся ситуацию в СМИ. Суд БиГ счел его высказывания нарушением наложенного запрета, и принял решение отправить Савчича за решётку до окончания процесса.

На данный момент местонахождение Савчича неизвестно даже его адвокату Милодрагу Стояновичу, который уже подал жалобу на решение суда об отправке своего подзащитного за решётку.

Бошняцкие и прозападные СМИ заявляли, что генерал, у которого есть и сербское гражданство, находится на территории Сербии. Однако МВД Сербии 11 августа официально заявило, что это не соответствует действительности. Боснийская пограничная полиция подтвердила, что Савчич не покидал территорию БиГ.

Как считает главный редактор портала ФРОНТАЛ.РС из Баня-Луки Даниел Симич, генерал Савчич попал в длинный список уважаемых сербских генералов, которых обвиняют в предполагаемых военных преступлениях исключительно потому, что он, как и его коллеги, не ушел в изоляцию и не эмигрировал, а продолжил социально-политическую деятельность.

«Я ответственно заявляю, что Савчичу не было бы предъявлено обвинение, если бы он решил заняться каким-то другим делом вдали от глаз общественности. Точно так же Савчича не захотели бы заключить под стражу, если бы не имело места внеинституциональное наступление Верховного представителя по БиГ, а также мусульманская политика против Республики Сербской в целом. И так называемый Суд БиГ, и закон об отмене свободы слова – то есть запрет на комментирование решений Гаагского трибунала – являются незаконными. Их цель – дестабилизировать и обострить политическую ситуацию в БиГ. Всё это имеет чёткий признак заранее подготовленных действий в рамках приезда (нового Верховного представителя по БиГ) Кристиана Шмидта», – сказал Симич.

По его оценке, Запад, очевидно, создаёт новую «горячую точку», и готов довести кризис в БиГ до уровня вооруженного конфликта. «Нет сомнений в том, что все действия мусульманских политиков получают зеленый свет из Брюсселя и Вашингтона. Генерал Савчич – это лишь сопутствующий ущерб, и традиция приносить в жертву сербских военачальников не сулит ему положительного прогноза», – уверен Симич.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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