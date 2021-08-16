Правительство в отставку! В Северной Македонии противники вакцинации вышли на акцию протеста

В Северной Македонии противники вакцинации вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства страны. Поводом для протеста стали новые ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Как пишет «Балканист.ру», к акции протеста, которая проходила накануне перед зданиями парламента и правительства Северной Македонии, присоединились владельцы ресторанов и другие граждане, кто считает, что противники вакцинации подвергаются дискриминации. Участники протеста несли транспаранты с надписями: «Мое тело – собственность Бога», «Мое тело – мой выбор», «Защитите планету, уберите элиту», «Остановите принудительную вакцинацию», «Верните мне свободу, мы свергнем ваш режим». При этом демонстранты сжигали защитные маски и требовали отставки премьер-министра Зорана Заева, министра здравоохранения Венко Филипче и всего правительства.

Согласно решению македонского правительства, с 16 августа для входа в заведения общественного питания, на концерты или спортивные мероприятия потребуется предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Помимо кафе, ресторанов или ночных клубов, сертификат будет необходим для посещения всех видов торжеств, которые и так могут быть организованы только на открытом воздухе. Подтверждение о вакцинации потребуется и для тех, кто пожелает побывать на концерте, семинаре, конференции и любом культурном и спортивном мероприятии. Ночным клубам, дискотекам и барам разрешено работать только при наполняемости в 50% и ограничении числа посетителей до тысячи.

Стоит отметить, что вчерашний протест прошел на фоне резко возросшего числа заболевших коронавирусом. По данным за 15 августа, в Северной Македонии было выявлено 805 новых случаев заражения, 10 человек скончались от последствия болезни.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 14.08.21

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