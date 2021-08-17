«Спасибо» США: Балканам снова угрожает миграционный коллапс

Страны балканского региона в ближайшей перспективе столкнутся с проблемой беженцев из Афганистана. Как заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич, США ищут государства, которые готовы разместить у себя мигрантов.

«Венгрия и Австрия не горят желанием спасать этих людей, поэтому США ищут страны типа Северной Македонии, где можно разместить беженцев. Будут и другие государства, которые согласятся принять мигрантов», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента напомнил, что Белград трижды выступал организатором мирных переговоров между властями Афганистана и лидерами «Tалибана» (организации, запрещённой на территории РФ). Диалог был продуктивным, однако вместо благодарности Кабул одним из первых признал независимость самопровозглашенной республики Косово.

«C самого начала было ясно, что во главе Афганистана встали марионетки США, которые одними из первых признали Косово. Хотя что их вообще связывает? Ничего! Но Афганистан или Коста-Рика подвластны Америке и старательно выполняли «домашние задания», – констатировал Дачич.

По его оценке, события в Афганистане стали «пощечиной западному миру».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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