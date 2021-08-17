Китай отказался признать легитимным нового Верховного представителя по Боснии и Герцеговине

Пекин отказался признать Кристиана Шмидта легитимным Верховным представителем по Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Сараево.

«Посольство Китайской Народной Республики в БиГ заявляет, что поскольку проект резолюции о назначении Верховного представителя по БиГ, предложенный Китаем и Россией в Совете Безопасности ООН, не был принят, китайская сторона считает, что назначение нового Верховного представителя нелегитимно», – цитирует сообщение «Балканист.ру».

Ранее посол России в БиГ Игорь Калабухов подтвердил, что Москва не планирует сотрудничать с Кристианом Шмидтом, потому что также не считает его Верховным представителем по БиГ в понимании статьи 7 Устава ООН.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 17.08.21

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