Северная Македония ужесточает ковид-правила въезда в страну

Северная Македония ужесточает с 1 сентября правила въезда в страну. Гражданам и иностранцам потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или справка о перенесённом заболевании, которая была выдана не ранее 45 дней назад, а также негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад, передает «Балканист.ру».

Гражданам Северной Македонии, у которых отсутствуют такие документы, будут отправляться на карантин. Туристы, проезжающие в другие страны через Северную Македонию, обязаны успеть пересечь территорию государства за пять часов. На въезде им будет выдан транзитный документ, который надо будет предъявить пограничной службе.

Скопье, служба Новый День, Мария Соколова

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