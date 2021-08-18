Хорватия примет афганских беженцев

Хорватия согласилась принять ограниченное количество афганских беженцев. Такое решение было принято на встрече европейских министров иностранных дел, где обсуждалась ситуация со сменой власти в Афганистане, передает Jutarnji list со ссылкой на неофициальную информацию из дипломатических кругов.

Как заявил после совещания министр иностранных дел Словении Aнже Логар, ЕС готов гарантировать международную защиту для пятисот граждан Афганистана, которые сотрудничали с европейскими представителями в качестве переводчиков и водителей, однако ответственность за последующую волну миграции должны нести соседние с Афганистаном государства.

Как подчеркнул Логар, министры иностранных дел стран ЕС согласились, что проблемы в Афганистане не должны вызвать новый миграционный кризис в Европе. «События 2015-2016 года не повторятся. ЕС предпримет все усилия и средства, чтобы договориться с государствами, граничащими с Афганистаном, о том, чтобы они разбирались с возможной волной беженцев», – сказал глава МИД Словении.

Напомним, Словения в этом году возглавляет Совет Евросоюза.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 18.08.21

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