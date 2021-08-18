Черногория не обязана принимать афганских беженцев

Черногория не обязана принимать на своей территории беженцев из Афганистана. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
«Подписание совместной декларации по Афганистану, к которой присоединились около ста государств, не обязывает Черногорию принимать и временно размещать у себя граждан Афганистана, сотрудничавших со странами-союзниками [по НАТО], так как этот документ не предполагает подобных обязательств», – говорится в сообщении МИД Черногории, которое цитирует «Балканист.ру».
Ранее власти Венгрии также отказались от приёма беженцев, в то время как Албания сегодня уже приняла около трёхсот афганцев. Северная Македония, Хорватия и самопровозглашенная республика Косово также выразили готовность помочь афганским мигрантам.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
Подгорица. Другие новости 18.08.21
Американский дипломат заявил о намерении объединить и возглавить всех албанцев. / «Позор на голову»: глава МВД Сербии обрушился с критикой на премьер-министра Черногории. / Хорватия примет афганских беженцев. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube