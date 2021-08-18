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Среда, 18 августа 2021, 18:13 мск

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Черногория не обязана принимать афганских беженцев

Фото: pixabay.com

Черногория не обязана принимать на своей территории беженцев из Афганистана. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Подписание совместной декларации по Афганистану, к которой присоединились около ста государств, не обязывает Черногорию принимать и временно размещать у себя граждан Афганистана, сотрудничавших со странами-союзниками [по НАТО], так как этот документ не предполагает подобных обязательств», – говорится в сообщении МИД Черногории, которое цитирует «Балканист.ру».

Ранее власти Венгрии также отказались от приёма беженцев, в то время как Албания сегодня уже приняла около трёхсот афганцев. Северная Македония, Хорватия и самопровозглашенная республика Косово также выразили готовность помочь афганским мигрантам.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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