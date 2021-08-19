Косово стало лидером по темпам заболеваемости коронавирусом

Самопровозглашенная республика Косово вышла в лидеры региона и Европы по темпам заболеваемости коронавирусом – за минувшие сутки в крае выявлено 2 110 новых случаев COVID-19. По масштабам эпидемии Косово опережают только США и Великобритания, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что для сдерживания распространения вируса косовское «правительство» приняло ряд ограничительных мер: с 20 августа по 1 сентября запрещены свадьбы, закрываются ночные клубы, а объекты общепита уже сейчас работают до 22.30 часов вечера. Для массовых мероприятий их участники должны предоставить справку о перенесённом заболевании или сертификат о вакцинации. При этом за минувшие сутки инспекторы коммунальной полиции выписали свыше пятисот штрафов за нарушение правил эпидемиологической безопасности.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 19.08.21

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