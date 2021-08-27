Черногория отказывается от бесплатных ПЦР-тестов для туристов

В Черногории с 1 сентября перестанут бесплатно делать ПЦР-тесты для туристов, которым необходимо предъявить их по возвращении на родину. Соответствующее решение поддержано правительством страны.

Как пишет «Балканист.ру», бесплатное ПЦР-тестирование было введено в начале туристического сезона в целях поддержки туротрасли. Благодаря этой мере врачи оперативно выявляют новые случаи заражения среди прибывших в страну.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Черногории было зафиксировано 764 новых случая коронавируса, 55 из которых – туристы.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 27.08.21

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