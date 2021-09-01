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Среда, 1 сентября 2021, 14:28 мск

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«Европейский Ухань»: косовские элиты возмущены бездействием «премьера» Курти

Фото: официальный сайт МИД Косово

Бывший советник «президента» Косово Aдиль Бехрамай обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Альбина Курти в бездействии в период эпидемии коронавируса, что привело к серьезному росту заболеваемости населения.

«Правительство Курти превратило нас в европейский Ухань. Косово-самый большой поставщик коронавируса в Европу», – констатировал Бехрамай, подчеркнув, что «кабинет министров» самопровозглашенной республики не контролирует ситуацию на севере Косово в сербских муниципалитетах.

«Десять муниципалитетов на севере Косово даже не сообщают правительству Косово о заболевших. Сербия вакцинирует косовских сербов», – возмутился бывший советник косовского «президента».

Согласно данным «министерства здравоохранения» Приштины, в августе было зарегистрировано свыше 36 000 новых случаев коронавируса, скончалось 238 человек. Медики сообщают, что больницы переполнены. Вместе с тем за минувшие сутки сотрудники косовской «полиции» выписали 3 981 штраф за нарушение мер эпидемиологической безопасности.

Начало учебного года на территории самопровозглашенной республики отложено на две недели. Школьники из сербских муниципалитетов будут заниматься онлайн.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

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