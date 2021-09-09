Трехдневный траур: Северная Македония скорбит по погибшим при пожаре в ковид-госпитале

В Северной Македонии объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ковид-госпитале города Тетово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на правительство страны.

В накануне вечером в больнице для пациентов с тяжёлой формой коронавируса города Тетово произошел сильный пожар, в результате чего здание сгорело полностью. Погибли 14 человек. Трагедии предшествовал взрыв.

Министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска заверила, что власти сделают все для установления причин трагедии.

Отметим, что больницы Северной Македонии перегружены из-за пандемии коронавируса. Лишь менее 28 процентов населения вакцинированы. Ежедневно в стране от ковида умирают около 30 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 6129 македонцев.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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