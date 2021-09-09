Более 14 млрд евро: Брюссель решил помочь деньгами странам-кандидатам в ЕС

Брюссель принял решение о выделении 14,2 млрд евро странам-кандидатам на вступление в Евросоюз. Речь идет о Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Турции, самопровозглашённой республике Косово, а также отозвавшей заявку Исландии.

«Странам будет оказана поддержка в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ, чтобы привести их в соответствие с ценностями ЕС и содействовать постепенной адаптации к его правилам, стандартам, политике и практике», – говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует «Балканист.ру».

Предполагается, что страны-получатели смогут воспользоваться финансовой помощью после согласования планов развития с Евросоюзом. При этом не уточняется, какую сумму получит каждая из стран – ее размер будет зависеть от потребностей получателя. «Будет применяться принцип справедливой доли, чтобы гарантировать, что объём и интенсивность финансирования учитывают не только результаты деятельности бенефициаров, но также их потребности и возможности, чтобы избежать непропорционально низкого уровня помощи по сравнению с другими и обеспечить прогресс всех стран-кандидатов», – пояснили в Совете ЕС.

Турция начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, Черногория – в 2012-м, Сербия – в 2014-м. Переговоры с Албанией и Северной Македонией до сих пор не начаты, несмотря на соответствующее решение Совета ЕС, поскольку их в ноябре 2020 года заблокировали Нидерланды и Болгария. Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году, но решение о начале переговоров пока не принято. Самопровозглашённая республика Косово признана потенциальным кандидатом на вступление в ЕС в 2017 году, однако переговоры об этом не могут быть начаты даже теоретически, поскольку ее независимость не признают пять членов Евросоюза: Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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