Сербия закупит российские противотанковые ракеты «Корнет»

Сербская армия до конца года получит на вооружение российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет». Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич сегодня во время смотра военной техники в Белграде, организованного в рамках празднования Дня сербского единства, свободы и национального флага.

«Это очень мощное оружие. Недорогое, но уничтожает танк стоимостью три-четыре миллиона евро. Западный танк стоит ещё дороже – более пяти миллионов евро», – сказал сербский лидер.

Вучич также отметил, что в настоящее время сербская армия вооружена так, как «никому и не снилось десять лет назад». «Мы сегодня развиваем нашу армию. Мы – военно нейтральная, самостоятельная, независимая и свободная страна, которая умеет защищать себя, не угрожая никому», – подчеркнул президент Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.09.21

«Им меня любить не за что»: президент Сербии прокомментировал планы Запада отстранить его от власти. / «Это попытка убийства»: в Сербии разгорелся новый скандал, связанный с планами Запада устранить президента Вучича. / «Я против замороженного конфликта»: президент Сербии на переговорах с Меркель подтвердил позицию по косовской проблеме. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»