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Вторник, 21 сентября 2021, 13:19 мск

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Политический кризис в Черногории: партия президента обвинила премьер-министра в превышении полномочий

Фото: pixabay.com

В Черногории Демократическая партия социалистов, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, официально потребовала от прокуратуры расследовать факты превышения полномочий и злоупотребления служебным положением премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем и группой лиц во время инцидентов в Цетине, сопровождавших интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.

В документе, который цитирует «Балканист.ру», говорится, что Кривокапич сформировал орган, который не имел конституционных полномочий выносить решения, касающиеся национальной безопасности, возглавил его и взял на себя часть командования операцией силовиков 5 сентября. В качестве доказательства к жалобе в прокуратуру приложено фото главы правительства, который совещается с депутатами, министром обороны Черногории Оливерой Иньяц, директором Агентства нацбезопасности Деяном Bукшичем и другими.

Демократическая партия социалистов считает, что премьер-министр превысил полномочия, отдав полиции приказ арестовать советника президента Черногории по вопросам безопасности Веселина Вельовича, который во время событий 5 сентября вместе с со своими соратниками из Демократической социалистов напал на сотрудников правоохранительных органов в Цетине.

«Оповещаю общественность о том, что в ходе оперативного вмешательства полиции по моему распоряжению Веселин Вельович закован в наручники. Нападение на полицию – это нападение на государство. Всё, что происходит и происходило в Цетине – это попытка устроить террор. Абсолютно понятно, что за ним стоит высшее руководство Демократической партии социалистов вместе с организованным криминалом, которым государство преградит дорогу», – заявил тогда Кривокапич.

Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия проходила в Цетинском монастыре 5 сентября. Мобилизованные на протест соратники Джукановича заявили, что не допустят церемонии и устроили баррикады на пути к монастырю. Правительство Черногории провело спецоперацию и доставило духовенство в храм на вертолёте под прикрытием силовиков.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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