Конституционный комитет парламента Черногории поддержал отстранение от власти президента Джукановича

Большинство представителей конституционного комитета Народной Скупщины Черногории поддержали начало процедуры импичмента президента страны Мило Джукановича. Семь депутатов проголосовали «за», пятеро – против, передает «Балканист.ру».

Предложение начать процедуру отставки Джукановича выдвинула Социалистическая народная партия. Депутаты считают, что президент Черногории нарушил положения Конституции во время церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, когда политик спровоцировал раскол в обществе.

Как заявил депутат Владимир Mартинович, Джуканович и его советник нарушили Конституцию и «сделали все, чтобы устроить беспорядки». «Усилия путчистов не увенчались успехом, но это не значит, что они не понесут ответственность за свои действия», – указал он.

Его коллега из «Движения за перемены» Бранко Радулович считает, что президент Черногории должен как можно скорее уйти в отставку. «Одна из самых наших больших проблем – это Джуканович, и я твержу об этом уже тридцать лет. С тех пор как он возглавил страну, нет ни одного дня, когда бы он не работал против Черногории. Я не могу вспомнить ничего человеческого или государственного, что бы он сделал во благо», – подчеркнул Радулович.

Согласно Основному закону Черногории решение о нарушении должен принять Конституционный суд. Затем за импичмент голосуют депутаты парламента.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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