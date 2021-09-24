«Нас в такой Боснии и Герцеговине не будет»: Республика Сербская готова бойкотировать решения Сараево

Власти Республики Сербской (РС) намерены бойкотировать решение Конституционным Судом Боснии и Герцеговины (БиГ), который постановил передать более 70% территории РС в собственность БиГ. Член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик призвал всех политиков, принимающих решения в Республике Сербской, собраться в Народной Скупщине РС и отменить решения Сараево, которые выходят за рамки Конституции БиГ и Дейтонских мирных соглашений.

Додик отметил, что брюссельские дипломаты и сараевские политики «не могут создавать страну, поэтому нас в такой Боснии и Герцеговине не будет», передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Конституционный Суд (КС) БиГ признал неконституционными положения закона РС «О лесах», согласно которым леса и занимаемые ими территории являются собственностью Республики Сербской, а не Боснии и Герцеговины как государства. Решение было принято после жалобы семи бошняцких депутатов из Совета народов Парламентской ассамблеи БиГ (верхняя палата парламента, которую возглавляет лидер Партии демократического действия, крупнейшей мусульманской политической силы страны Бакир Изетбегович). В поддержку решения проголосовали судьи, которые представляют бошняков и хорватов, а также иностранные члены суда. Против высказались двое сербских судей. Леса составляют более 70% территории Республики Сербской.

В настоящее время в Конституционном суде БиГ на рассмотрении находятся также другие жалобы бошняцких политиков с требования признать право собственности государства Босния и Герцеговина на сельскохозяйственную землю и реки на территории Республики Сербской.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 24.09.21

Власти Черногории объявили о введении ковид-паспортов. / Угроза из Косово: Армия Сербии на юге страны получила приказ о полной боевой готовности. / В Белграде опасаются, что Приштина планирует захват севера Косово. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»