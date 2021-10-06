«Мы хотим видеть вас в ЕС»: брюссельские чиновники намекнули на ускорение евроинтеграции государств Балканского региона

Евросоюз заинтересован в евроинтеграции государств Балканского региона. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита «ЕС – Западные Балканы» в Любляне. По ее словам, «мы хотим дать понять, что Западные Балканы принадлежат ЕС».

«Мы хотим, чтобы они были в Евросоюзе. Мы одна европейская семья. У нас общая история, общие ценности, и я убеждена, что мы делим и общую судьбу», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что члены ЕС заинтересованы в евроинтеграции Западных Балкан, потому что понимают, что это хорошо как для самих Балкан, так и для стран Евросоюза. «У нас общие интересы, и совместными усилиями мы можем успешнее развиваться. Интеграция Западных Балкан в общий рынок должна продолжаться. Мое послание Западным Балканам: мы хотим видеть вас в ЕС, продолжайте реформы, цель у вас перед глазами», – пояснила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по вопросам по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели со своей стороны заявил, что лидеры, прибывшие на саммит «ЕС – Западные Балканы», готовы подтвердить, что «привержены полной интеграции и членству стран региона в ЕС».

«Мы должны взять на себя ответственность и принять такие решения, как начало переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией, открытие очередных переговорных глав с Сербией, ускорение работы над становлением Боснии и Герцеговины кандидатом на вступление, а также либерализация визового режима для Косово», – подчеркнул Вархели.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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