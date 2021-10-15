В Черногорию доставлена партия российского препарата от коронавируса

В Черногорию доставлено 40 тысяч доз российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила министр здравоохранения страны Татьяна Боровинич-Бойович, уточнив, что такого количество препарата хватит для вакцинации 20 тысяч граждан.

«С удовольствием сообщаю, что 20 тысяч граждан, которые ожидают именно российскую вакцину, смогут привиться уже в субботу», – цитирует «Балканист.ру» главу черногорского минздрава, которая также выразила благодарность правительству РФ и послу России Владиславу Масленникову.

В свою очередь, глава российского диппредставительства выразил надежду, что российский препарат «Спутник Лайт» вскоре получит одобрение черногорского регулятора и станет доступным для желающих привиться именно этой вакциной.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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