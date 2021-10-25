В Хорватии готовят референдум о защите национальной валюты

В Хорватии начался сбор подписей в поддержку референдума «Защитим хорватскую куну». Как сообщил глава оргкомитета, представитель партии «Хорватские суверенисты» Марко Миланович Литер, плебисцит позволит Хорватии самостоятельно выбрать валюту.

«В настоящий момент евро пытаются ввести насильно, не спрашивая мнения граждан, и мы хотим это изменить», – подчеркнул политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как сообщается, в Хорватии будет организовано свыше 250 пунктов сбора подписей. Противники введения евро должны подтвердить, что выступают за включение в Конституцию страны положения, что ее денежной единицей является куна и проведение референдума об изменении этой нормы.

Предполагается, плебисцит состоится, если будет получено 368 867 подписей граждан.

Ранее сообщалось, что Хорватия может перейти на европейскую валюту с 2023 года.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 25.10.21

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