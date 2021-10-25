Белград оказал помощь Румынии в борьбе с коронавирусом

Белград направил в Румынию лекарственные препараты и медицинский кислород для пациентов, заразившихся коронавирусом. Как отметил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, таким образом сербские власти благодарят Бухарест за представленную ранее партию вакцины от Covid-19.

«Сегодняшняя Сербия, которая все быстрее развивается и крепнет, имеет возможность помогать не только своим гражданам, но и дружественным странам, каковой, безусловно, является Румыния», – сказал Селакович во время передачи груза, передает «Балканист.ру».

Посол Румынии Сильвия Давидеу со своей стороны поблагодарила за оказанную поддержку президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Ану Брнабич.

В связи с новой волной пандемии в Румынии вновь введен комендантский час, а учащиеся отправлены на двухнедельные каникулы. Из двух тысяч ковид-коек в реанимационных отделениях местных больниц не осталось ни одной свободной. Тяжелобольных переводят к больницы Венгрии и Польши.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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