Руководители Словении получили конверты с угрозами

Высокопоставленные члены правительства Словении, в том числе премьер-министр страны Янез Янша, получили послания с угрозами, передает «Балканист.ру» со ссылкой на словенские СМИ.

Как сообщается, премьер Словении получил фотографии, на которых изображены он сам и члены его семьи с нарисованными на лицах мишенями. Над снимками была записка с угрозами расправы. При этом отправители угрожали смертью не только получателям посылок, но и всем сторонникам действующей власти.

Полиция Любляны расследует обстоятельства произошедшего, в дома главы правительства и министра обороны Словении Матея Тонина, который также получил послание с угрозами, направлены криминалисты. Угрозы также поступили в адрес главы МВД Алеши Хойса и членов Демократической партии пенсионеров и Словенской национальной партии.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, виновным может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

Любляна. Другие новости 25.10.21

Белград оказал помощь Румынии в борьбе с коронавирусом. / В Хорватии готовят референдум о защите национальной валюты. / Протесты не помогли: президент Болгарии выступил в поддержку ковид-сертификатов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»