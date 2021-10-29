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Пятница, 29 октября 2021, 12:47 мск

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Власти Венгрии разрешили работодателям вводить санкции для противников вакцинации от коронавируса

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Правительство Венгрии особым распоряжением разрешило работодателям увольнять сотрудников, которые отказываются прививаться от Covid-19. Мера направлена на сдерживание роста заболеваемости и увеличения темпов иммунизации, передает «Балканист.ру».

Согласно решению кабинета министров, если наниматель считает, что вакцинация необходима для обеспечения безопасности на рабочем месте, то имеет право сделать ее обязательной для своих подчиненных. На принятие самостоятельного решения у работника будет 45 дней. Если за это время он не сделает прививку или не предоставит обоснованное медицинское подтверждение, что вакцинация ему противопоказана, сотруднику грозит неоплачиваемый отпуск сроком на год с последующим увольнением.

Правительство Венгрии также распорядилось об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте с 1 ноября.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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