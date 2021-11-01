Глава правительства Северной Македонии ушел в отставку

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев ушёл в отставку после разгромного поражения его партии на муниципальных выборах, которые завершились накануне.

«Беру на себя ответственность за поражение на выборах и ухожу с поста премьер-министра страны и председателя Социал-демократического союза Македонии», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

По предварительным данным, оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ одержала победу большинстве городов. Граждане Северной Македонии в воскресенье, 31 октября, выбирали глав 44 муниципалитетов и столицы страны – Скопье.

Государственная избирательная комиссия объявила, что после подсчета 87% бюллетеней Данела Арсовска, поддерживаемая ВМРО-ДПМНЕ, получила 55,5% голосов, а нынешний мэр Скопье Петре Шилегов – 41%. Таким образом впервые за 30 лет независимой Македонии Скопье возглавит женщина.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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