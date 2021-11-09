Есть угроза войны: финские футболисты боятся ехать в Боснию и Герцеговину

Футболисты сборной Финляндии опасаются ехать в Боснию и Герцеговину (БиГ), где 13 ноября должен пройти матч отборочного турнира чемпионата мира с боснийской командой. Финны выразили серьезную обеспокоенность возможностью начала вооруженного конфликта в БиГ, передает «Балканист.ру».

Как заявил президент Футбольной ассоциации Финляндии Ари Лахти, «если безопасность команд окажется под угрозой, то УЕФА стоит перенести встречу на нейтральную площадку». Я готов сам проявить инициативу и, если будут тревожные новости, потребовать реакции от УЕФА», – подчеркнул он.

Аргументируя опасения по поводу вероятности военного конфликта, в финской футбольной ассоциации отметили, что «Зеница находится в Зеницко-Добойском кантоне мусульмано-хорватской федерации (энтитет БиГ), который граничит с Республикой Сербской (энтитет БиГ), власти которого хотят отделения от Боснии и Герцеговины». «УЕФА будет внимательно следить за ситуацией. Если выяснится, что играть в Зенице небезопасно, я уверен, что организация что-нибудь предпримет», – пояснил Лахти.

Хельсинки – Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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