Коронавирус наступает: Болгария обратилась за помощью к ЕС

Болгария запросила помощь Евросоюза в связи с резким ростом уровня заболеваемости и смертности от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.
В рамках программы ЕС София может получить дополнительный медицинский кислород, аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, реанимационные койки для отделений интенсивной терапии и другое оборудование. Также в страну могут быть направлены врачи для оказания помощи в лечении, передает «Балканист.ру».
В Болгарии за последние сутки было выявлено 3853 новых случая заражения Covid-19, скончались 199 человек.
София, служба информации РИА «Новый День»
София. Другие новости 11.11.21
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