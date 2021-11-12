Отставка премьер-министра Северной Македонии откладывается: оппозиция потеряла кворум

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сохранит за собой должность: парламентской оппозиции не хватило одного голоса, чтобы выразить недоверие правительству страны. Как пишет «Балканист.ру», в решающий момент пропал депутат от партии «Беса» Кастриот Реджепи, ранее поддержавший отставку кабинета министров.

Издание отмечает, что заседание парламента, на котором планировалось выразить недоверие правительству, продлилось до глубокой ночи. Тем не менее, оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ не смогла собрать кворум, необходимый для отставки кабмина.

Сторонники правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева, которые обладают в парламенте 60 голосами из 120, проигнорировали заседание. Оппозиции во главе с ВМРО-ДПМНЕ нужен был всего лишь один голос, чтобы «продавить» отставку правительства, но пропавший депутат так и не объявился. Его искали весь день и даже заявили в полицию. При этом Реджепи сообщил в соцсетях, что с ним все в порядке, но на связь не вышел и в парламенте не появился.

«Мы стали свидетелями ещё одного чёрного дня в македонской истории, когда была растоптана демократия и похищен депутат», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски.

Согласно Конституции, голосование о недоверии правительству должно состояться в тот же день, когда вопрос поступил на рассмотрение. Поэтому спикер македонского парламента Талгат Джафери закрыл заседание в полночь, заявив, что вопрос о недоверии правительству снят из-за отсутствия кворума. «Голосование о недоверии правительству не состоялось. Кабинет министров продолжает работу в полном составе и с прежними обязанностями», – констатировал он.

Лидер оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Кристиан Мицкоски назвал происходящее «цирком», обвинив в этом правящую коалицию.

Напомним, ВМРО-ДПМНЕ одержала убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления Северной Македонии, после чего лидер проигравшей партии СДСМ и премьер-министр страны сначала объявил о своей отставке, но затем сообщил, что останется исполнять свои обязанности главы кабинета министров «ради стабильности в стране».

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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