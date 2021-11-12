ЕС не хочет спешить с отменой виз для Косово

Евросоюз сохранит визовый режим с Косово, как минимум, до конца текущего года. Часть государств ЕС продолжают выражать озабоченность относительно выполнения Приштиной необходимых обязательств.

«Обсуждение либерализации визового режима для Косово осталось на техническом уровне. Ожидается, что этой темы не будет на повестке дня в Совете до конца года», – передает «Балканист.ру» со ссылкой на источники приштинских СМИ.

В марте Европарламент большинством голосов подтвердил поддержку либерализации визового режима с Косово, но Франция и Нидерланды продолжают выступать против.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 12.11.21

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